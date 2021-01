Así funciona la enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos, que podría sacar a Trump de la presidencia

Tras el ataque de los seguidores de Donald Trump al Capitolio, con la intención de vitar la ratificación del triunfo de Joe Biden, el congresista demócrata Ted Lieu pidió al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que invocara la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente, sindicado como responsable de incitar que sus adherentes irrumpieran en el Congreso.

La enmienda 25 está relacionada con la vacancia, discapacidad e incapacidad presidencial y en su cuarta sección habla de la facultad del vicepresidente y “una mayoría” del gabinete para pedir la destitución del presidente en ejercicio.

El apartado explica que “el Vicepresidente y una mayoría de ya sea los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos o de cualquier otro organismo que el Congreso disponga por ley” pueden pedir el cese del presidente en funciones por considerar que “no puede cumplir con los poderes y deberes de su cargo”.

En caso de destitución, “el vicepresidente asumirá inmediatamente los poderes y deberes de la oficina como presidente interino”.

El presidente en ejercicio podrá enviar “al presidente pro tempore del Senado y el Presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que no existe incapacidad”, y “reasumirá los poderes y deberes de su cargo a menos que el vicepresidente y una mayoría de los principales funcionarios del departamento ejecutivo o de cualquier otro organismo” insista en “su declaración escrita de que el presidente es incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”.

“Acto seguido, el Congreso decidirá el asunto, reuniéndose dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes para ese propósito si no está en sesión. Si el Congreso dentro de los veintiún días siguientes a la recepción de la última declaración por escrito, o, si el Congreso no está reunido dentro de veintiún días después de que se requiera que el Congreso se reúna determina por dos tercios del voto de ambas Cámaras que el Presidente no puede desempeñar los poderes y deberes de su cargo, el Vicepresidente continuará desempeñando el mismo cargo que el presidente interino; de lo contrario, el Presidente reasumirá los poderes y deberes de su oficina“, cierra la sección.