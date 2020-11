Joe Biden presentó parte de su gabinete y espera enterrar la era Donald Trump

El Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó a quienes compondrán su gabinete, luego que Donald Trump autorizó el protocolo de transición de poder previsto para el próximo 20 de enero.

El perfil del equipo de Biden que empieza a tomar forma en Washington no ha lanzado aún guiños al ala izquierda del Partido Demócrata, sino que ha apostado por veteranos de la administración de Barack Obama, pero deja clara su misión: enterrar la era Trump, consignó El País.

“Estados Unidos ha vuelto y está listo para liderar el mundo“, dijo el presidente electo al presentar a sus primeros elegidos.

Los nombramientos conocidos hasta ahora significan una suerte de enmienda a la totalidad de la estrategia exterior de Trump y su giro aislacionista. Un adiós al “primero, América” que ha caracterizado la doctrina del republicano.

De esta manera, Antony Blinken, fue nominado como jefe de la Diplomacia, quien es un adalid del multilateralismo; al igual que Jake Sullivan, que trabajó para Hillary Clinton en el Departamento de Estado, será asesor de Seguridad Nacional. Ambos son miembros de la administración de Barack Obama y encarnan la doctrina, o más bien estilo, que en su día un funcionario demócrata resumió como “liderar desde atrás” para el caso de Libia y que muchos de sus detractores han utilizado como argumento de crítica.

Al respecto, la propia creación de un zar del Medio Ambiente –el exsecretario de Estado, John Kerry– supone la señal definitiva de que la era Biden tratará de revertir buena parte de las políticas de Trump, quien a su vez desmanteló los planes medioambientales de Obama.

“Este es un equipo que mantendrá nuestro país seguro y es un equipo que refleja que Estados Unidos ha vuelto. Listo para liderar el mundo, no para retirarse de él. Listo para confrontar a nuestros adversarios, no para rechazar a nuestros aliados y listo para defender nuestros valores”, recalcó Biden durante el acto de presentación de sus primeros nominados, en Wilmington (Delaware), la ciudad del presidente electo.

“En las llamadas que he tenido con dirigentes mundiales desde que gané la elección, me he quedado sorprendido por cuánto esperan que Estados Unidos recupere el histórico papel de líder del mundo“, agregó Biden.