Donald Trump autorizó traspaso de poder a Joe Biden, pero sigue sin reconocer su derrota

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó, a través de su cuenta de Twitter, el inicio formal de la transición de poder en Estados Unidos hacia el mandatario electo Joe Biden.

Al respecto, la directora de la Administración de Servicios Generales, Emily Murphy, ya ha destinado los fondos necesarios para que los equipos republicanos y demócratas se pongan a trabajar para el traspaso de poder, previsto para el 20 de enero, consignó El País.

“En el mejor interés para nuestros país, le pido a Emily y a su equipo que hagan todo lo necesario para iniciar el protocolo“, sostuvo Trump sobre las instrucciones que le ha dado a la encargada de la transición presidencial.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020