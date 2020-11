Crisis política: Cinco claves para entender lo que está pasando en Perú

Hace poco menos de una semana, Perú vive una de las crisis políticas y sociales más profunda de los últimos años, la que se desató con la aprobación el pasado 10 de noviembre de la destitución por “incapacidad moral permanente” del hasta entonces presidente, Martín Vizcarra.

Para entender lo que está pasando en el vecino país, donde se han registrado masivas protestas y la renuncia a cinco días del reemplazo de Vizcarra en el poder Ejecutivo, Manuel Merino, te explicamos cinco hechos clave.

1. Destitución de Martín Vizcarra y el reemplazo de Manuel Merino

Luego de otros intentos por cesar en el cargo a Martín Vizcarra, el pasado 10 de noviembre el Congreso logró con 105 votos a favor (el mínimo era 87) y 19 en contra declarar la “permanente incapacidad moral” del mandatario para encabezar el Ejecutivo peruano, lo que por muchas personas fue considerado un “golpe de Estado” de parte del Congreso. En su reemplazo asumió el presidente del Legislativo, Manuel Merino, decisión que desató una serie de protestas.

La vacancia del cargo se justificó luego de varias acusaciones de corrupción de parte de Vizcarra cuando era gobernador de la zona de Moquegua entre 2011 y 2014. Vizcarra había asumido la presidencia peruana después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien también fue acusado de varios hechos de corrupción, lo que lo vio obligado a alejarse del Ejecutivo. Así, y según el mandato constitucional, el 23 de marzo de 2018, asumió el mando del país el hasta ese entonces vicepresidente.

Leer también Internacional Manuel Merino asumió como presidente de Perú tras destitución de Martín Vizcarra Internacional Pedro Pablo Kuczynski renunció a la Presidencia de Perú

2. Masivas protestas sociales

El descontento de la sociedad peruana no se hizo esperar. Si bien muchos valoraron que se hubiese destituido a Vizcarra por los presuntos hechos de corrupción, la acción del Congreso y el nombramiento de Merino como reemplazante, no fue tolerado por muchos que salieron a las calles asegurando que “Merino no me representa”.

Así, las manifestaciones se centraron en las afueras del Congreso, en la Plaza Bolívar, donde incluso un manifestante agredió a un congresista, y donde se comenzaron a registrar fuertes hechos de represión de parte de la policía peruana que buscaba controlar los desórdenes que se registraron en el lugar.

Las protestas se masificaron y expandieron durante toda la semana en distintos puntos del país, dejando a varias personas heridas y mostrando escenas que para los chilenos no fueron ajenas; hubo heridos con perdigones, apareció un manifestante disfrazado de Pikachu, y en muchos puntos se cantó “El baile de los que sobran” de Los Prisioneros. Incluso con el paso de los días muchos pidieron la creación de una nueva Constitución.

Leer también Internacional Protestas se tomaron varias regiones de Perú luego que Manuel Merino asumiera la presidencia Internacional Protestas en Perú: Representante de la ONU alertó de “procedimientos incompatibles con la normas de Derechos Humanos” Internacional “El Baile de los que sobran” se convierte en himno para manifestantes en Perú

3. Muerte de dos jóvenes

Pero sin duda el hecho que provocó un nuevo quiebre fue la muerte de los jóvenes estudiantes de la universidad de Piura, Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, durante la denominada “segunda gran marcha nacional” contra el gobierno de Merino, este sábado 14 de noviembre.

Los jóvenes fallecieron luego de ser alcanzados por perdigones disparados por la policía, lo que solo incrementó la indignación de la población, quienes nuevamente se volcaron a las calles a protestar con más fuerza, ahora exigiendo justicia para los dos jóvenes.

En tanto, y luego de esta crisis, 12 de los ministros del nuevo gobierno renunciaron a sus cargos en respuesta a los hechos que dejaron dos muertos y otros tantos heridos de diversa gravedad.

4. Renuncia de Merino

Así, este domingo 15 de noviembre, y sin apoyo de la mayoría de sus ministros ni de la sociedad, Manuel Merino anunció su renuncia al cargo que había asumido hace apenas cinco días, dejando la decisión de su reemplazo en manos nuevamente del Congreso.

Leer también Internacional Manuel Merino presentó su renuncia tras remoción de Vizcarra: “El Perú merece seguir adelante” Internacional Al menos dos fallecidos dejaron las protestas en contra del gobierno interino en Perú

5. Congreso busca un reemplazo

Los hechos políticos y la crisis social derivaron rápidamente en una sesión extraordinaria del Congreso, que sesionó durante horas para lograr encontrar a un reemplazante para Merino. Sin embargo, y pese a que la instancia parlamentaria se extendió hasta pasadas las 02:00 horas de la madrugada peruana, no se logró un acuerdo para que la lista encabezada por Rocío Silva Santisteban llegara a la presidencia del Congreso y por ende, a reemplazar al renunciado Merino.

La extensa sesión se retomará durante la tarde de este lunes 16 de noviembre, buscando así una salida institucional a la grave crisis política y social que vive el vecino país.