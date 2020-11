Oliver Contreras, fotógrafo chileno del Washington Post: “Con Trump ha sido una relación entre amor y odio”

Uno de los testigos privilegiados del convulsionado momento político que vive Estados Unidos, tras la negación del Presidente Donald Trump de reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden en las recientes elecciones, es Oliver Contreras, fotógrafo chileno que cubre la Casa Blanca para el Washington Post.

Contreras estudió Comunicación Audiovisual en el Duoc, pero su nueva vida en Estados Unidos lo llevó a realizar un master en New Media in Photo Journalism en The George Washington University, lo que lo acercó al periodismo. Desde ese lugar, pudo captar con su cámara los últimos momentos de la presidencia de Barack Obama, el polémico mandato de Donald Trump, la crisis del coronavirus y, por cierto, todo lo que está pasando con miras a la esperada llegada al poder de Joe Biden.

“Estamos muy en espera todos los miembros del cuerpo de prensa. De verdad que no sabemos qué va a pasar, y estamos a la espera de los resultados, si realmente hay un problema con los votos o no, que según todas las fuentes dicen que no”, contó el chileno en conversación con Ciudadano ADN. “Yo sé que él (Trump) no se puede quedar. Se va a tener que ir en algún momento”. Sin embargo, el Mandatario en ejercicio “no ha hablado, y hemos estado todos los días en la Casa Blanca tres semanas seguidas, esperando a que hable”.

A través de su Instagram se puede ver parte del trabajo de Contreras en la Casa Blanca. Si bien cuenta que “de lo que menos se habla en Washington es del tema de Melania y su situación personal”, asegura que ha podido ver en primera fila las controvertidas actitudes de Trump. “Este Presidente ha sido bien especial en diferentes circunstancias: en la manera que habla y que actúa. Siempre tiene problemas con nosotros o con otras personas. Ha sido una relación entre amor y odio”.

Ver esta publicación en Instagram Fall @whitehouse Version II. (Photo by Oliver Contreras) for Bloomberg Una publicación compartida de Oliver Contreras (@olivercontreras) el 10 Nov, 2020 a las 4:04 PST



Aunque Contreras comenzó a trabajar en la residencia presidencial estadounidense al final del mandato de Obama, cuenta que “lo que dicen mis colegas es que nunca se había tenido tanto acceso a la Casa Blanca que con este Presidente, pero al mismo tiempo nos trata de falsos y que no decimos la verdad. No sé para qué nos invita a los eventos si al final nos va a tratar mal”.

El pasado 3 de noviembre, día de las elecciones, Oliver estuvo todo el día en la Casa Blanca. “Trabajé desde las seis y media hasta las tres y media de la mañana. A Trump lo vimos una vez. Se suponía que ahí iba a ser su celebración, pero con el tema de los votos, al final fue una conferencia de prensa súper corta. Para mí es un privilegio estar en la Casa Blanca cubriendo esto y ser parte de la democracia. Diez años atrás nunca pensé estar en esta posición”.

Al interior de la Casa Blanca, cuenta, hay una sala de prensa -muy similar a “La Copucha” del Palacio de La Moneda-, justo en medio de la sala Oeste y la residencia de Trump. En el lugar “hay periodistas de todas partes. Ahora somos mucho menos por el coronavirus, pero la relación es súper buena con mis compañeros. Trabajo con los mejores fotógrafos de Estados Unidos, así que es un privilegio”.



Sin embargo, la pandemia ha sido un obstáculo para el trabajo. Así lo cuenta Oliver: “Yo trabajo en el Washington Post como editor y fotógrafo, pero mi posición como fotógrafo es freelance. Cuando se cerró el Capitolio y todos los eventos, los fotógrafos estuvimos afectados económicamente. Fue complicado, era ‘o me quedo en la casa y me cuido, o salgo y me enfermo'”. Por eso, decidió aprovechar el tiempo para proyectos personales, aunque igual iba a la Casa Blanca dos días a la semana. “Para otros colegas fue muy difícil, así que nos tratamos de ayudar entre todos”.

En el Washington Post “hay 15 latinos, y somos más de 1.000 personas”, cuenta Oliver. Él es el único fotógrafo latino y el único chileno. Por eso, sabe que “el tema migratorio es un tema, y no se acaba, sea si el Presidente es republicano o demócrata. Siempre va a haber racismo. Pero durante la presidencia de Trump fue mucho más fuerte, mucho más duro y directo”.Se declara “súper afortunado” de que no le afecte directamente, ya que se hizo ciudadano en el 2017, pero ha tratado de “usar esta arma que me dieron para ayudar a mi comunidad por medio de proyectos, tratar de sacar las noticias y mostrar lo que está pasando en la Casa Blanca”.

Pese a todo, Contreras reconoce que “definitivamente Trump es mucho más entretenido. Es una de las cosas que probablemente vamos a echar de menos. Son súper entretenidas las conferencias de prensa y los eventos. Pero uno no se acostumbra al bullying y creo que hay que separar esas cosas. A mucha gente le gusta eso, como en los programas de televisión donde toda la gente se trata mal, porque según ellos dicen la verdad. Yo prefiero una cara un poquito más aburrida que alguien que esté en frente mío tratándome mal”.