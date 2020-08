Putin reconoció que Lukashenko le pidió ayuda para controlar las protestas en Bielorrusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que está dispuesto a enviar ayuda al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien enfrenta protestas masivas y acusaciones de fraude electoral en los últimos comicios presidenciales.

Lukashenko, que gobierna desde hace 26 años, enfrenta una crisis de representatividad y masivas protestas desde que resultó reelegido para un sexto período el 9 de agosto, en una elección que la oposición considera fraudulenta.

En una entrevista televisada, Putin contó que el mandatario bielorruso le pidió que prepare policías rusos y los envíe en su ayuda, pero que ambos coincidieron en que “no existe tal necesidad por ahora y espero que no se presente”.

“Me pidió que formara una determinada reserva de personal de órganos de orden publico; yo lo hice, pero acordamos que no se utilizará mientras se controle la situación y no se utilizará mientras los elementos extremistas, que se encubren con consignas políticas, no traspasen ciertas fronteras, y no se pase al saqueo, no comiencen a quemar coches, casas, bancos, a ocupar edificios administrativos”, dijo el presidente ruso.

“Partimos de que todos los problemas que existen hoy en Bielorrusia se resolverán de forma pacífica y de que si hay alguna infracción de parte de quien sea, ya sea de parte de los órganos de poder, órganos de orden público, o por parte de los que participan en las acciones de protesta, si se salen del marco de la legislación vigente, entonces la ley reaccionará de forma adecuada ante ello”, agregó.