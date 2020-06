Funeral de George Floyd: “Lo mató la pandemia del racismo y la discriminación”

Este jueves se realizaron los funerales de George Floyd, un afroamericano de 46 años asesinado por la policía, cuya muerte desató una ola de indignación y protestas contra el racismo por todo el país norteamericano.

Un amigo de la familia del difunto, el abogado Benjamin Crump, señaló en el primer acto de memoria que “no fue la pandemia del coronavirus que mató a George Floyd. Fue la otra pandemia, la pandemia del racismo y la discriminación“.

Al finalizar la ceremonia, los asistentes guardaron silencio durante ocho minutos y 46 segundos, el tiempo que tardó el policía en asfixiarlo presionando con su rodilla el cuello de Floyd, todo en presencia de otros oficiales mientras era grabado por diversos transeúntes.

Durante la jornada de protestas diversos reporteros gráficos en el país registraron impactantes imágenes de abuso policial como en Buffalo, donde empujaron a un anciano en la calle, rompiéndole la cabeza con el pavimento.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

— WBFO (@WBFO) June 5, 2020