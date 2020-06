Ola de protestas raciales en Estados Unidos a una semana del homicidio de George Floyd

Hace siete días atrás se viralizó en redes sociales el video de cómo un policía mataba lentamente a un afroamericano llamado George Floyd aplicando presión con su rodilla en el cuello de la víctima, lo que gatilló la mayor ola de protestas raciales en el país norteamericano desde el asesinato de Martin Luther King.

Dentro de los hechos más violentos de este lunes en Buffalo, estado de Nueva York, un grupo de policías fueron arrollados por un automóvil. Dos oficiales heridos ya fueron trasladados al hospital.

Al menos una persona murió en Louisville, Kentucky, tras recibir disparos de la policía. El jefe de los uniformados fue despedido tras asegurar que ningún oficial supuestamente grabó el procedimiento con sus cámaras personales.

Mientras tanto en Washington, DC, el Presidente Trump realizó una conferencia de prensa en la tarde, donde amenazó con sacar al Ejército para retomar el control de las calles. El mandatario fue muy criticado porque tras dejar a la prensa, acudió a una emblemática iglesia en la capital norteamericana que cuyos alrededores fueron desalojados con bombas lacrimógenas pese a numerosos registros audiovisuales que muestran a manifestantes pacíficos.

This is what happened on the other side of the White House only 5 minutes before President Trump began remarks in the Rose Garden. pic.twitter.com/n3UNLTBAKn

— Allie Malloy (@AlliemalCNN) June 1, 2020