Al finalizar la temporada 2021/22, Sadio Mané manifestó su intención de salir del Liverpool. El senegalés llegó al cuadro de Anfield en 2016 y en seis campañas se consagró campeón de los torneos más importantes junto a los Reds: Champions League, Premier League, FA Cup, entre otros.

Desde que se hizo público el deseo del jugador, el Bayern Múnich lo fijó como objetivo para reforzar al plantel. El futbolista de 30 años también se interesó en llegar a Alemania y su arribo al cuadro bávaro es inminente.

Según reportó Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, el atacante ya tiene un acuerdo con los germanos. “Sadio Mané alcanzó un acuerdo verbal total con el Bayern en términos personales, con tres años de contrato. Las conversaciones entrarán en etapa final con el Liverpool. Una nueva oferta está próxima a ser presentada”, informó Romano.

Sadio Mané has reached full verbal agreement with Bayern on personal terms. Three year contract ready – talks will enter into final stages with Liverpool, new bid set to be submitted. 🚨🇸🇳 #FCBayern #LFC are aware of his decision: Mané wants Bayern – and it's really close now. pic.twitter.com/v8cDmrFS91

