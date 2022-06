Sadio Mané le manifestó al Liverpool su intención de salir del equipo. Tras conocerse la noticia, el Bayern Múnich rápidamente se comunicó con el cuadro de Anfield para adjudicarse los servicios del futbolista.

Según publica el periódico británico The Guardian, la dirigencia alemana habría enviado dos propuestas a los ingleses, quienes calificarían las ofertas como “irrisorias”.

De acuerdo al medio citado, la propuesta de los bávaros correspondía a 30 millones de libras con bonos incluidos. Las variables para llegar a la totalidad de ese monto eran que el Bayern Múnich gane la Champions League en las próximas tres temporadas, mientras que Sadio Mané debía ganar el Balón de Oro por tres años consecutivos, la duración del contrato ofrecido. El Liverpool no habría vacilado en rechazar la propuesta, debido a lo poco realista de ésta.

El equipo de Anfield espera recibir al menos 40 millones de libras, poco más de 50 millones de dólares estadounidenses, por el pase del atacante africano.

El futbolista de 30 años tiene contrato con los ingleses hasta junio de 2023, por lo que el club tiene los próximos dos mercados de pases para conseguir algún rédito económico por su salida. Después del mercado de invierno de la temporada 2022/23, el jugador podría salir libre del Liverpool.

De todos modos, las negociaciones entre británicos y germanos se mantienen y Sadio Mané consideraría prioritario su arribo al Bayern Múnich.

Ante la inminente salida de Sadio Mané y los rumores de una posible partida de Mohamed Salah, Jürgen Klopp trabaja en la búsqueda de futbolistas para reforzar el ataque.

Según Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes, el elegido sería el atacante uruguayo Darwin Núñez, quien viene de tener una gran temporada en el Benfica. Los de Anfield ofrecerían 100 millones de euros para quedarse con el pase del charrúa.

Official proposal from Liverpool for Darwin Núñez will be €80m plus add ons for €100m package. Benfica will make a decision soon, while Man United are also in contact with his agent. 🔴 #LFC

Liverpool are prepared to offer Núñez a five year deal, waiting for Benfica decision.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022