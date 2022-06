Liverpool suma sangre charrúa: Darwin Núñez es oficializado como su nuevo delantero

Este martes, Liverpool oficializó lo que ya había sido adelantado durante el fin de semana por el Benfica de Portugal: el traspaso del delantero uruguayo Darwin Núñez, de 22 años.

El charrúa llegó a la ciudad inglesa para realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato luego de convcencer a Jürgen Klopp de su contratación considerando los 48 goles en 85 partidos que disputó con los lusos en toda competencia durante los últimos dos años.

Darwin Núñez posó con la camiseta que usará en Liverpool, la número 27, y será el tercer uruguayo en llegar al club tras los pasos de Luis Suárez y Sebastián Coates por Anfield. Según lo expuesto por Benfica, entre pago directo y variables, el subcampeón de Europa e Inglaterra desembolsará 100 millones de euros en el traspaso.

We’ve got some ñews that we think you might like… 🇺🇾#DarwinDay pic.twitter.com/C70mBnzu4c

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022