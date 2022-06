Liverpool trabaja en la conformación de su plantel para la temporada 2022/23 y ya tendría asegurado a su gran objetivo en el actual mercado de fichajes. Jürgen Klopp y su cuerpo técnico quieren contar con el uruguayo Darwin Núñez entre sus filas y la dirigencia inglesa habría alcanzado un acuerdo con el Benfica por el atacante.

Pese a que fueron protagonistas de la Premier League y la Champions League durante toda la temporada, los de Anfield perdieron ambas definiciones y el entrenador alemán espera revertir la situación en la próxima campaña.

Para esto, Klopp busca reforzar la plantilla y el delantero charrúa ha sido el objetivo planteado para este mercado de transferencias. En la temporada finalizada, Núñez convirtió 34 goles en 41 partidos disputados con el Benfica y entendía que era uno de los jugadores a seguir por los grandes equipos.

Según Fabrizio Romano, periodista italiano especialista en fichajes, el Liverpool ya alcanzó un acuerdo verbal con el equipo portugués en una compra que ascenderá a 100 millones de euros con variables incluidas.

Es más, el charrúa debía disputar el amistoso de la selección uruguaya ante Panamá, pero fue liberado de la nómina horas antes del encuentro. En caso de confirmarse la transacción, Darwin Núñez se transformará en la incorporación más cara en toda la historia de los de Anfield.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. 🚨🔴🇺🇾 #LFC

Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022