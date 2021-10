La loca propuesta de Gianni Infantino para realizar el Mundial cada dos años

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sigue desarrollando frenéticas gestiones para lograr los apoyos suficientes para una reforma que permita el desarrollo del Mundial cada dos años.

Tras una reunión este miércoles con las federaciones europeas, explicitó que habrá un simposio el próximo 20 de diciembre donde se “analizará el futuro del fútbol”.

Lo que no dijo es uno de los argumentos con los cuales Gianni Infantino ha intentado convencer a los países para que se sumen a la idea de un Mundial cada dos años con su voto.

Según el periodista Tariq Panja, del New York Times, el mandamás del fútbol mundial apuntó que se podrían desarrollar dos Copas del Mundo en el período de cuatro años “sin los mismos equipos participantes”.

With so much in the air it would not be sensible to go to a vote in any case. Just yesterday, Gianni suggested to European FAs that there could be two World Cups over four years "but not with the same teams participating." What would that look like??

— tariq panja (@tariqpanja) October 20, 2021