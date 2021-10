Escándalo en Perú por relación entre el DT de la selección femenina y una de sus jugadoras

El escándalo está desatado en el fútbol femenino de Perú luego de conocerse los detalles por los cuales Doriva Bueno dejó de ser el entrenador de la selección.

Esto porque el técnico brasileño confirmó que tiene una relación amorosa con una de las integrantes del plantel, María José “Maca” López, volante del Botafogo.

La situación se destapó la semana pasada luego que Adriana Lúcar y Myriam Tristán, jugadoras de Alianza Lima, decidieran no ser parte de la nómina para los amistosos ante Ecuador tras acusar problemas con el DT de la selección femenina en Perú.

Los descargos del ex DT de Perú, Doriva Bueno

En diálogo con Radio Ovación, el ahora ex entrenador de la selección femenina de Perú aseguró que fue profesional en sus determinaciones y no lo mezcló con su vida privada.

“Tenemos una amistad de siempre y después sí, nosotros pasamos a conocernos más. Estoy con ella y no es una chica con la que simplemente pasé un tiempo. De todas maneras, eso no indica que la haya beneficiado o que haya estado en las convocatorias por estar conmigo“, planteó, aunque no le bastó para seguir en el cargo.

“Fui separado para que esa investigación fuese hecha. Yo soy responsable de mi vida personal y está separada de mi vida profesional. Mi vida profesional la evalúa la Federación Peruana de Fútbol, pero nunca la mezclé con mi vida personal”, zanjó el ex DT de la selección femenina peruana.