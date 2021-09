Explican la suplencia de Francisco Sierralta en la Premier League: “Tiene que trabajar más duro”

Francisco Sierralta no vive días fáciles en Inglaterra pues no ha sido ni siquiera convocado para los últimos dos partidos del Watford en la Premier League.

En un comienzo se temió por problemas físicos del central. Sin embargo, su entrenador, Xisco Muñoz, explicó las razones de la ausencia del formado en Universidad Católica.

“Tiene que trabajar mas duro. Son las reglas. Tengo 23 jugadores. Además, Dan Gosling está fuera. Tenemos distintos jugadores que no entran en el equipo. Tenemos un plantel potente y a veces estás entre los once, o a veces no estás en la lista“, apuntó el técnico español para justificar el que Francisco Sierralta no haya estado en los últimos encuentros de su club en la Premier League.

“Es el momento para que todos trabajen duro para ganarse un lugar. El equipo está preparado para dar un rendimiento más consistente”, expresó Xisco Muñoz en conferencia de prensa.

Francisco Sierralta y los desafíos en Premier League

La misión para el central de 24 años hoy pasa por ser nuevamente considerado para la citación de cara al próximo encuentro, que jugará el sábado ante el Leeds United por la fecha 7 del torneo inglés.

Dicha instancia será la última para Francisco Sierralta de tomar ritmo antes de tener la opción de viajar a Chile para jugar la triple fecha clasificatoria de octubre.

El último partido que disputó fue en la eliminación por la Copa de la Liga ante el Stoke City por 3-1 hace una semana, el 21 de septiembre. Por Premier League, jugó el 11 de septiembre y marcó un autogol en la caída 2-0 ante Wolverhampton.