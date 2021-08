Messi aún sin debutar y la baja de Neymar marcarán el partido del PSG de este fin de semana

Habrá que seguir esperando para el debut de Lionel Messi en el PSG, ya que no jugará el próximo partido y se suma a la baja de Neymar y otras figuras.

Según consignan L’Équipe y Le Parisien, el argentino aún no verá acción en un partido oficial del Paris Saint-Germain, ya que la plantilla del club no está con disponibilidad total.

El siguiente encuentro de los parisinos será de visita ante el Stade Brestois, correspondiente a la Ligue 1 y se disputará este sábado a las 15:00 hrs (hora de Chile).

La ausencia del ‘Pulga’ no será la única que afecta al equipo dirigido por Mauricio Pochettino, ya que se le suman Neymar, Sergio Ramos, Leandro Paredes y Pablo Sarabia.

Lio y Ney aún no estarían listos para empezar la temporada, mientras que el español proveniente del Real Madrid sufre de una lesión que lo mantiene al margen.

En el parte médico publicado indicaron que Ramos “continúa entrenándose en solitario. Su retorno a la competición está marcado para después del parón de selecciones de septiembre“.

✅ Donnarumma, Marquinhos, Verratti & Di Maria are IN the squad for tomorrow.

❌ Neymar, Messi, Paredes & Sarabia are NOT, reports @le_Parisien.

— PSGhub (@PSGhub) August 19, 2021