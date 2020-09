Leeds United confirmó a Marcelo Bielsa como DT por un año más

El club inglés Leeds United confirmó este viernes que Marcelo Bielsa firmó un nuevo contrato por un año más, por lo que continuará dirigiendo la banca del equipo tras lograr el ascenso a la Premier League.

Así, se confirmaron los rumores de la prensa inglesa que este jueves daban por hecho que Bielsa se quedaría por una temporada más en el club, aunque todavía no era oficial.

Bielsa se ha mostrado muy a gusto en Leeds, donde incluso se le vio celebrar con gran alegría cuando logró el ascenso a la Premier, algo que no es muy común en él.

Ahora los hinchas pueden estar tranquilos, ya que el rosarino, que llevó al club de regreso a la primera línea del fútbol inglés tras 16 años, estará dirigiendo la banca al menos por un año más.

✍️ #LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club

— Leeds United (@LUFC) September 11, 2020