Prensa inglesa aseguró que Marcelo Bielsa seguirá siendo entrenador del Leeds United

Este fin de semana regresa la acción de la Premier League con su temporada 2020-21, la cual tendrá al Leeds United debutando en la primera fecha del torneo ante el Liverpool el sábado 12 desde las 13:30 horas.

Sin embargo, para los hinchas del Leeds no había tranquilidad, esto en cuanto a que Marcelo Bielsa no había firmado su renovación de contrato con el equipo que regresa tras 16 años a la máxima categoría del fútbol inglés.

Situación que quedó zanjada este viernes. Según adelantó The Mirror, Bielsa seguirá al mando del Leeds United para la presente temporada: “todo ha sido superado y es definitivo que estaré acá la próxima temporada“, comentó el rosarino en conversación con el periodista del citado medio, David Anderson.

Bielsa on his contract: “Everything has been sorted and it’s definite that I will be here next season.”

— David Anderson (@MirrorAnderson) September 10, 2020