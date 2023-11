Intentaron agredir a Mohamed Salah: hinchas invaden la cancha y provocan tenso momento en las Eliminatorias Africanas

Un tenso momento se vivió este domingo en el partido entre Sierra Leona y Egipto por las Eliminatorias de África para el Mundial 2026. Varios hinchas invadieron la cancha y uno de ellos intentó agredir a la máxima figura de la selección egipcia, Mohamed Salah.

Todo ocurrió al minuto 88, cuando la visita lo ganaba 2-0. Desde un costado del campo de juego comenzaron a ingresar muchos aficionados, lo que obligó a detener el juego inmediatamente.

Y en medio de la revuelta que se armó en plena cancha entre guardias e invasores, un fanático trató de atacar a Mohamed Salah, pero otro jugador de Egipto intercedió para evitar que el delantero del Liverpool fuera agredido.

Después de algunos minutos, el encuentro se pudo reanudar y finalmente fue triunfo 2-0 para los forasteros gracias a los dos goles de Trézéguet.

Salah was almost getting attacked by the opposition fans. pic.twitter.com/mkfU8CC3UO

— Tpk 🇪🇬🇵🇸 (@tpk31_darwizzy) November 19, 2023