Alexis Sánchez y el posteo de Claudio Bravo contra Eduardo Berizzo: “No ayuda, pero no desenfoca”

Durante su extensa conversación con los medios de comunicación, Alexis Sánchez también aprovechó de tomar postura en torno a un posteo en redes sociales del arquero Claudio Bravo, quien a horas de la renuncia de Eduardo Berizzo escribió: “¡Un Sabio dijo: primero duele, después te da rabia, termina dándote risa y también la razón!”.

“Es una persona grande, sabe cómo funciona esto. Cuando estaba Rueda le dije que tenía que venir, es el capitán. Yo soy más bajo perfil. Eso no suma. Él sabe que es importante para nosotros, pero es algo personal y lo dirá algún día. No ayuda, pero no desenfoca. A los jóvenes los veo y están en otra: Damián Pizarro salió con problema en el hombro y me dijo que igual quería jugar”, ejemplificó el tocopillano, que abordó los cuestionamientos en torno al nivel tuvo en el empate contra Paraguay.

“Estuve enfermo el día anterior, estaba sin fuerza ni energía, tenía dolor de estómago. Me encanta venir a la selección, físicamente me siento espectacular, estoy jugando Champions. Me gustaría tener más minutos, pero es parte de la competencia. Me gustaría que los más jóvenes crecieran, tuvieran más personalidad, pero estoy para ayudar“, recalcó, junto con afrontar el proceso de recambio que había encabezado Eduardo Berizzo.

“La gente a veces te exige, los medios también, y es parte del fútbol. Solo tengo palabras de agradecimiento por como jugador. Todos los días teníamos jugadores diferentes, no es fácil. Me habría gustado que siguiera, pero en Chile está todo negativo”, concluyó Alexis Sánchez.