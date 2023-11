Ben Brereton tiene nuevo DT: Villarreal contrata a entrenador apuntado por Alexis Sánchez tras dejar al Marsella

Ben Brereton ya tiene a su tercer DT de la temporada en el Villarreal. Se trata del español Marcelino García, quien este lunes fue anunciando oficialmente como entrenador del “Submarino Amarillo” con contrato hasta el 2026.

García asume la banca en reemplazo de José Rojo Martín “Pacheta”, despedido del club el pasado viernes por los malos resultados que obtuvo en los dos meses que duró al mando del equipo. Por la misma razón fue destituido Quique Setién en septiembre.

Técnico apuntado por Alexis Sánchez

Marcelino García viene de dirigir al Olympique de Marsella, en donde renunció en septiembre pasado. Y a mitad de año fue apuntado por Alexis Sánchez cuando el “Niño Maravilla” confirmó que no seguiría en el cuadro francés.

“De mi parte existió intención de continuar en Marsella. Así lo dije siempre, pero los acuerdos dependen de dos partes, no solo de mí. Esta vez el cuerpo técnico tenía otras opciones, pero se respeta”, informó el tocopillano a través de sus redes sociales en agosto pasado, explicando que el club no le renovó contrato porque García no lo consideró en sus planes para esta temporada 2023/24.

Así las cosas, el estratega hispano toma el desafío en el Villarreal de Ben Brereton que atraviesa por una irregular campaña. El equipo está ubicado en el puesto 14° de La Liga española con 12 puntos, a 5 de la zona de descenso.