Crisis total en el Marsella: el DT renunció y el presidente del club recibió amenazas de muerte por parte de la barra

Olympique de Marsella, club que defendió Alexis Sánchez la temporada pasada, está atravesando una enorme crisis a raíz de la tensa relación que hay entre la barra y la dirigencia.

El pasado lunes 18 de septiembre, la directiva del cuadro francés se reunió con varios grupos de hinchas para calmar la situación y acercar posiciones, sin embargo, las cosas no se revolvieron y los fanáticos amenazaron con armar una “guerra” si es que el directorio no presenta su renuncia.

“El Directorio no puede aceptar amenazas personales. Sus miembros no pueden tolerar ataques individuales ni ninguna forma de difamación pública infundada. Una relación basada en la intimidación no puede garantizar las condiciones mínimas aceptables para que la Junta Ejecutiva del club pueda seguir invirtiendo en la transformación del equipo”, informó el club este martes mediante un comunicado.

Además, Eurosport aseguró que el presidente del Marsella, Pablo Longoria, fue amenazado de muerte por parte de algunos barristas, quienes no están contentos con su gestión y lo acusan de nepotismo por haber contratado a su “amigo”, Marcelino García, como entrenador para esta temporada.

Renuncia el DT y Longoria estaría cerca de dejar su cargo

Como consecuencia de todo este tormento, Olympique de Marsella confirmó este miércoles la renuncia del técnico Marcelino García. “Dado el contexto, todo el club está muy decepcionado por tener que afrontar la marcha de un entrenador y del cuerpo técnico, que llegó a Marsella el 23 de junio y plenamente comprometido con el club, por motivos extradeportivos”, indicó el conjunto “Olímpico” a través de un comunicado.

En tanto, Pablo Longoria y sus directores suspendieron temporalmente sus funciones al mando del club, pero medios franceses afirmaron que el presidente del Marsella ya tiene decidido renunciar al cargo.

Cabe consignar que en lo deportivo, esta temporada el elenco marsellés lleva dos triunfos y tres empates en la Ligue 1 de Francia, con lo cual marcha en el cuarto puesto a dos puntos del liderato. Sin embargo, sufrió un duro golpe en la fase previa de la Champions League, ya que quedó eliminado frente al Panathinaikos de Grecia.