Alexis Sánchez explica su salida del Olympique Marsella: “Esta vez, el cuerpo técnico tenía otras opciones”

A la espera de que se oficialice su regreso al Inter de Milán, Alexis Sánchez utilizó sus redes sociales para despedirse del Olympique Marsella luego de una temporada en la que fue el goleador del equipo.

Junto con agradecer a jugadores e hinchas del elenco francés, aprovechó de comentar entre risas el apoyo que fueron para él sus compañeros en el club.

“Gracias a mis compañeros con quien compartí momentos muy lindos. Gracias por aguantarme y perdón por exigirles en cada partido y entrenamiento”, escribió Alexis Sánchez, además de algunos emojis para enfatizar su emoción.

Además, remarcó que la decisión de no continuar en el Olympique Marsella no dependió de él. “De mi parte existió intención de continuar en Marsella. Así lo dije siempre, pero los acuerdos dependen de dos partes, no solo de mí. Esta vez el cuerpo técnico tenía otras opciones, pero se respeta”, concluyó en su cuenta de Instagram.