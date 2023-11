“Olor a envidia”: Mauricio Pinilla recibe críticas en Argentina tras comentarios por el Balón de Oro de Lionel Messi

El exdelantero chileno, Mauricio Pinilla, recibió duras críticas desde Argentina luego de sus dichos sobre el octavo Balón de Oro que ganó Lionel Messi y el Trofeo Yashin que recibió el arquero Emiliano Martínez en la gala de France Football.

El actual comentarista deportivo de ESPN criticó el galardón obtenido por la “Pulga” y señaló que “si ganas el Balón de Oro en la MLS, quiere decir que estamos todos locos. Eso o que la MLS se transformó en una potencia mundial en cuanto a lo deportivo”.

“Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después solo se va contar una sola competición. En el global no me parece que haya sido el mejor”, insistió el otrora seleccionado nacional.

Además, sobre el trofeo Yashin que ganó “Dibu” Martínez al mejor arquero del mundo, Pinilla agregó: “Yo ya no creo en estos premios. Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo, para qué estamos con cosas”.

Las declaraciones de Mauricio Pinilla no pasaron desapercibidas al otro lado de la cordillera y los medios trasandinos hicieron eco de sus dichos en redes sociales, las que se llenaron de comentarios de hinchas argentinos en contra del exdelantero nacional.

“Desde acá se siente el olor a envidia”, publicó el diario Olé a través de redes sociales junto a los dichos del formado en Universidad de Chile, dando paso a una serie de críticas e insultos por parte de los fanáticos transandinos.