¡La octava maravilla! El argentino Lionel Messi se quedó con el Balón de Oro 2023

Era el gran favorito y cumplió con las expectativas. Este lunes por la noche, en Europa, se realizó una versión del Balón de Oro, premio que entrega la prestigiosa revista France Football y que, una vez más, se decantó por Lionel Messi.

El delantero argentino se impuso a nombres como Erling Haaland, Kevin de Bruyne y Kylian Mbappé, y terminó celebrando en el Théâtre du Châtelet de París para, así, obtener su octavo trofeo.

El campeón del mundo tenía méritos de sobra para imponerse a sus rivales, considerando que venía de ganar el Mundial 2022 en Qatar, último gran trofeo que le faltaba para sus vitrinas.

“Quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el ganador de este premio, compartir este premio con mis compañeros de selección, que viene de la mano con lo ganado con la selección argentina. Esto es un regalo para todo el grupo y cuerpo técnico de argentina después de lo que conseguimos”, esgrimió.

Messi agregó que “no me quiero olvidar de (Erling) Haland, de Kylian (Mbappé), que tuvieron un gran año. No tengo dudas que en los próximos años se van a hacer con este premio. No tengo duda de que voy a disfrutar de buen fútbol por mucho tiempo”, sostuvo el ganador del Balón de Oro 2023.

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con ocho trofeos (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). Su más cercano perseguidor, es Cristiano Ronaldo, con cinco galardones.