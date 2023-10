Sumando experiencia: Jaime García está en España y visitó el entrenamiento del Real Betis

Alejado del fútbol hace algunas semanas, Jaime García parece estar reconciliándose con la actividad. El ex entrenador de Ñublense dejó Chillán, y este lunes apareció en España.

Según lo que se pudo apreciar en sus redes sociales, el entrenador nacional llegó hasta Sevilla, en España, para visitar el campo de entrenamiento del Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

A pesar de lo anterior, hace algunos días aseguró, en conversación con ADN Deportes, estar viviendo otra etapa en su vida, alejado completamente del fútbol. “Yo estoy dedicado solamente a mi madre y a mi familia, nada más”, comenzó diciendo.

Consultado si extraña dirigir, lanzó tajantemente que “no lo extraño, porque fueron años muy bonitos, muy duros, con estrés, donde tú lo único que quieres ahora es no pensar en el fútbol, sino que solo en la familia. No es un retiro con estrés, pero lo único que piensa uno es en estar tranquilo”, aseguró.

Si bien no se sabe nada respecto a su futuro, el nombre del entrenador nacional apareció hace algunos días en el entorno de la Universidad de Chile, cuando Mauricio Pellegrino tambaleaba en el banco azul.

Ahora, habrá que esperar hasta el 2024 para, teóricamente, volver a verlo en las canchas.