Jaime García no quiere saber nada con el fútbol tras partir de Ñublense: “Estoy dedicado solamente a mi madre y mi familia”

Jaime García, exentrenador de Ñublense, habló con ADN Deportes sobre su presente, meses después de renunciar a la banca del elenco chillanejo.

El técnico dejó grandes huellas tras su paso por el elenco criollo, a tal punto, que muchos lo postulan a clubes “grandes” del país o directamente a la Selección Chilena.

A pesar de lo anterior, aseguró estar viviendo otra etapa en su vida, alejado completamente del fútbol. “Yo estoy dedicado solamente a mi madre y a mi familia, nada más“, comenzó diciendo.

Consultado si extraña dirigir, lanzó tajantemente que “no lo extraño, porque fueron años muy bonitos, muy duros, con estrés, donde tu lo único que quieres ahora es no pensar en el fútbol, sino que solo en la familia. No es un retiro con estrés, pero lo único que piensa uno es en estar tranquilo”.

En esa línea, el DT añadió: “Uno hace las cosas por resultados, por mi esencia y no ando mirando si lo hago por lo que hice, sino porque lo siento, porque me gusta el fútbol, hacer lo que hago y el tema social. Ahora estoy dedicado cien por siento a mi familia y estoy desconectado”.

Sobre la posibilidad de dirigir a un equipo “grande” del país, lo descartó en el corto plazo.

“Yo respeto mucho lo que habla la gente, y me gusta, ya que a todos le gusta que hablen de uno. Yo soy súper respetuoso de los colegas y no me interesa pasar a llevar a nadie. En cada club hay un entrenador y ahora solo necesito descansar, despejarme y volver con las pilas recargadas. Uno también se siente orgulloso de lo que ha hecho todos estos años, y el fútbol me pondrá en el momento indicado donde deba estar”, sostuvo.

Selección Chilena y su admiración por Berizzo

En la parte final de la conversación, García tuvo palabras sobre la actualidad de la Roja, asegurando que es necesario mejorar las series inferiores, aunque de igual forma confía en que la Selección Chilena clasifique al próximo Mundial.

“Yo a Berizzo le tengo una fe enorme. Las cosas a veces cuestan por ciertos motivos, hay un desgaste en la selección, más aún en el tema de cadetes. Hay muchas cosas que están pasando en cadetes que cuesta decirlas y no nos atrevemos. Yo creo que hay que ponerle muchos más recursos, para poder hacer en algún momento un recambio importante. Los de la generación dorada son un eje importante en nuestra selección, pero tiene que venir un recambio, porque es lógico, pero aún no estamos preparados para eso”, manifestó el entrenador.

Consultado sobre la ausencia de Claudio Bravo de las primeras nóminas de las Clasificatorias, lanzó: “Bravo por algo está jugando en España, en Europa, es uno de los arqueros más importantes del fútbol chileno y se necesita. Claudio Bravo es Claudio Bravo. Si no lo cita es por algo, aunque no sé en mayor medida qué ocurre”.

Respecto a si ve a Chile en la próxima cita planetaria, manifestó que “soy un convencido que Chile va a estar en el Mundial, que tiene buenos jugadores. Yo le tengo una fe absoluta a Berizzo. Es el técnico que está con nuestra selección y le tengo que tener un respeto absoluto”.

Finalmente, García se refirió a una eventual llegada a la Roja. “Mientras haya un técnico dirigiendo, todos soñamos, pero en este momento está Berizzo y lo respeto absolutamente“, cerró.