Uruguay anunció este jueves su nómina definitiva para competir en el fútbol de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, con la presencia de dos jugadores que militan en el fútbol nacional: Rodrigo Piñeiro y Alan Saldivia.

El delantero de Unión Española y el defensa de Colo Colo fueron incluidos dentro del listado de jugadores Sub 23 que competirán en el evento deportivo que organiza nuestro país y que verán acción por el Grupo A, donde enfrentarán a Chile, México y República Dominicana.

En diálogo con Radio Carve Deportiva de Uruguay, Piñeiro manifestó su felicidad por su citación a la “Celeste” y reveló un emotivo diálogo que mantuvo con Saldivia luego de conocer la noticia que sorprendió a ambos jugadores.

“Me sorprendió un poco la noticia. Ronald Fuentes me dijo que existía la posibilidad y me estaban mirando. Eso a uno lo motiva y esperaba la oportunidad. Gracias a dios estoy en un buen momento y nivel en mi club. Esto me alegró mucho y ahora a aprovechar la oportunidad”, reconoció el atacante de los “Hispanos”.

“Me voy a jugar la vida, es como si jugara la Copa del Mundo. Ojalá que nos vaya bien y que esto pueda abrir otras puertas como la selección mayor, pero el hecho de representar al país ya es un orgullo tremendo”, agregó.

Por otra parte, detalló la conversación que tuvo con el zaguero de Colo Colo. “Saldivia es un toro. Ayer hablaba con él por videollamada y no tenía ni idea que había salido la lista. Cuando le comenté que estaba casi se pone a llorar“, confesó.

“Él es más chico que yo, juega de titular en Colo Colo y lo respetan mucho. Es un jugador fuerte, le gusta ir al choque, es agresivo, tiene buen pie y juego aéreo”, cerró sobre las cualidades de su compatriota.