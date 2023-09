Se pasó al arquero y festejó: Felipe Mora marcó un golazo y le dio el triunfo a Portland Timbers en la MLS

Portland Timbers y Colorado Rapids protagonizaron anoche un emocionante partido por la MLS de Estados Unidos y el duelo contó con la presencia de dos chilenos, Felipe Mora y Diego Rubio, quienes fueron titulares y marcaron goles.

Antony Alves (19′) y Santiago Moreno (29′) abrieron la cuenta para el cuadro local. Luego, la visita descontó gracias a Rubio, quien puso el 2-1 a través de un impecable cabezazo dentro del área. Minutos después, su compañero Andrew Gutman (43′) igualó el marcador y dejó todo encendido para el segundo tiempo.

El empate se mantuvo hasta los 71′, cuando Mora marcó el 3-2 mediante un golazo. El ex U de Chile le ganó la carrera a los centrales, eludió al arquero y definió de zurda. Su gol terminó dándole el triunfo a Portland Timbers.

Con estas anotaciones, Diego Rubio llegó a tres conquistas este año y Felipe Mora sumó su quinto tanto. Cabe recordar que este último volvió a las canchas en junio pasado tras pasar 11 meses sin jugar producto de una compleja operación en su rodilla izquierda.

A great response for #Rapids96.

Diego Rubio heads one back to make it a one-goal game. pic.twitter.com/lrv83nuxUH

— Major League Soccer (@MLS) September 24, 2023