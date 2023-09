“El fantasma de Sánchez acecha…”: En Francia no olvidan a Alexis y destrozan el nivel de Aubameyang en Marsella

Olympique de Marsella aún no olvida a Alexis Sánchez. El club francés atraviesa un irregular inicio de temporada tras su eliminación en la fase previa de la Champions League y, a pesar no sumar derrotas en la Ligue 1, aún no logra convencer a sus hinchas.

Tras la salida del “Niño Maravilla”, el OM apostó por el fichaje del Pierre Emerick Aubameyang como su reemplazante. Sin embargo, el delantero gabonés aún no ha anotado ningún gol en el torneo local y recibió duras críticas tras el último duelo ante Toulouse.

El medio francés La Provence se encargó de evaluar el rendimiento del Aubameyang y apuntó al “fantasma” de Alexis Sánchez en Marsella ante la falta de gol del atacante africano, que arribó como flamante refuerzo en julio pasado.

“Ya son 5 partidos de liga y todavía ni un solo gol para la estrella del verano. Ha creado algunas ocasiones, pero en general le faltan ganas de marcar la diferencia y salir lastimado. El fantasma de Sánchez acecha…”, apuntó el periódico sobre el gabonés.

Cabe recordar que Aubameyang registra solo dos goles desde su llegada Olympique de Marsella, ambos anotados frente a Panathinaikos en la fase previa de la Champions, aunque aun lejos de los registros de Sánchez, quien se convirtió en la gran figura del equipo al anotar 18 goles en un total de 44 partidos en la campaña anterior.