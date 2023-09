Rodrigo Piñeiro se ilusiona con una citación para jugar por Uruguay: “Hasta con una práctica me conformo”

En la previa al partido entre Chile y Uruguay, Los Tenores tuvieron como invitado en su programa especial este viernes, en La Uruguaya, al mediocampista charrúa de Unión Española, Rodrigo Piñeiro.

“Lo veo más para Uruguay, pero Chile tiene jugadores no con tanto peso en su nombre, pero que se está conociendo. Bielsa ha trabajado poco con ellos. Es un partido complicado para ambos, pero Uruguay tiene la obligación de hacerse fuerte en casa y va a ser duro”, remarcó quien fue la figura del Futbolómetro en la última fecha del Campeonato Nacional 2023.

Además, tomó postura respecto a la ausencia de Luis Suárez y Edinson Cavani en la citación de la “Celeste”. “En mí pensar, creo que deberían estar, por estar en los grandes clubes en que juegan, pero hay que respetar las decisiones del técnico. Darwin Núñez está en su mejor momento, imparable, y hay que aprovecharlo”, apuntó un Rodrigo Piñeiro que reconoció su esperanza en ser considerado por Marcelo Bielsa, considerando su conocimiento de la liga chilena.

“Sería un sueño. Antes lo veía más lejos, pero ahora no tan lejos por el momento que estoy pasando. Sé que son jugadores jóvenes en mi puesto, pero los conozco y me ilusiono. Hasta con una práctica me conformo. Estoy con esa ilusión. Sé que te marca mucho los errores que cometes, pero hay que estar dispuesto a escuchar”, comentó el jugador de 24 años.

Además, el volante de la Unión Española hizo un interesante análisis del fútbol chileno. “A esta liga le falta un poco más de competitividad para los grandes jugadores que tiene. Por ejemplo, Alexander Aravena estará en la selección y va a jugar siete partidos en cinco meses, a diferencia de otros. Ojalá esta liga siga creciendo, tiene un potencial inmenso. Hay que darle más importancia a los jugadores, que son los que dan los frutos. En Unión hay muchos juveniles, muchos ya con potencial de tener un camino en Primera División o en el extranjero”, concluyó en la charla con Los Tenores.