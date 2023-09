Dani Carvajal defiende la “presunción de inocencia” en el caso Rubiales: “No estoy para catalogar ni juzgar a nadie”

El seleccionado español, Dani Carvajal, remarcó este miércoles que defenderá la “presunción de inocencia” en el caso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien está enfrentando las consecuencias por besar en la boca a la jugadora Jenni Hermoso en agosto pasado.

“Defiendo la presunción de inocencia que es un derecho constitucional de todas las personas y me rijo a eso. No puedo victimizar ni culpabilizar a nadie sin una sentencia firme”, aseguró el defensor del Real Madrid en conferencia de prensa.

En esa línea, aclaró que “en ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, solo que hay que mantener la presunción de inocencia de todas las personas. Si está pasando un mal momento, hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona, tampoco creo que Rubiales esté viviendo momentos agradables. No estoy para catalogar ni juzgar a nadie”.

Respecto al comunicado que firmó el plantel de la selección española, donde rechazan el comportamiento de Luis Rubiales, el experimentado lateral derecho indicó que “es muy complicado poner 24 opiniones dentro del vestuario. Lo hicimos con la mejor intención, para ellas, para nosotros y creo que fue un comunicado acorde a la situación y a lo que representamos”.

Por último, Dani Carvajal destacó el trabajo que ha hecho Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol. “La opinión que tengo de él es que tiene un trato profesional y excelente. Como jugador siempre nos ha ayudado de manera excepcional en temas familiares, campeonatos y demás. Yo no soy nadie para hacer o deshacer en la Federación”, concluyó.