Luis Rubiales insiste en su inocencia por el beso a Jenni Hermoso: “He sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes”

Este viernes, el Tribunal Administrativo del Deporte de España determinó que desde el Gobierno no podrán suspender a Luis Rubiales de su cago como presidente de la Federación Española de Fútbol, a raíz del beso en la boca que le dio a la jugadora Jenni Hermoso, quien ganó el Mundial Femenino con su selección.

Tras conocerse la noticia, el actual mandamás del fútbol español se pronunció mediante un comunicado, en el cual señaló que “cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar”.

Respecto al beso que le dio a la seleccionada española, aseguró que “la espontaneidad y felicidad del histórico momento, nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos”.

Además, Luis Rubiales reclamó que “durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial”.

“Sigo confiando en la independencia de los órganos donde se debe dirimir esta cuestión, pese a que la presión política y de determinados medios es tan interesada como brutal y a que la información sobre este asunto está siendo objeto de multitud de manipulaciones, mentiras y censuras, pero la verdad solo tiene un camino y por eso repito, confío en que se hará justicia”, completó el dirigente español, quien también está siendo investigado por la FIFA.