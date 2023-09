Marcelo Bielsa anticipó su debut ante Chile dirigiendo a Uruguay en clasificatorias: “Espero una expresión futbolística de cuidado”

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, salió a expresarse en conferencia de prensa respecto a la lista de jugadores con miras a sus primeros partidos oficiales con la “Celeste”, ante Chile y Ecuador. La nómina de 34 futbolistas que recién oficializará el lunes.

“La convocatoria va a contemplar jugadores para los dos partidos que se juegan ahora también apostamos a una base para el futuro. Eso va a quedar muy claro”, comentó el entrenador argentino, planteó las opciones de contar con dos referentes del plantel charrúa, como Luis Suárez y Edinson Cavani.

“Me han tratado públicamente de mentiroso porque dije que iba a hablar con ellos y no lo hice. Ellos manifestaron públicamente que su tiempo en la selección todavía no ha terminado, por lo que mi conversación con ellos no fue necesaria, ya que se declaran “convocables”. Ahora ya pasa por mi decisión y mi entender si los convoco o no para cada fecha FIFA. Los antecedentes de Edinson Cavani y Luis Suárez son inmensos”, remarcó Marcelo Bielsa.

Bielsa habló con claridad y sentenció por qué Cavani y Luis Suárez no estarían convocados para las Eliminatorias con Uruguay. El cambio de equipo, una pieza clave para el desgaste. 📹 @Uruguay pic.twitter.com/iDkJSFWL4w — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2023

El debut del “Loco” será nada más y nada menos que ante Chile el próximo viernes 8 en Montevideo, con lo que, al ser consultado por su rival, se deshizo en elogios hacia el seleccionado nacional y a Eduardo Berizzo, quien fuera su ayudante durante muchos años.

“Quiero muchísimo al pueblo de Chile, tengo recuerdos de su fútbol que no me voy a poder olvidar nunca. Tengo admiración profunda y verdadera por su entrenador, a quien conozco en profundidad, y espero una expresión futbolística de cuidado“, planteó en parte de la hora de alocución que desarrolló.