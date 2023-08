Gonzalo Jara confía en el futuro de La Roja para las clasificatorias: “Hay un abanico de centrales de muy buena calidad”

En la edición de Los Tenores este martes, nuestros panelistas anticiparon el Superclásico del sábado con Gonzalo Jara, uno que vistió las camisetas de la U de Chile y Colo Colo, y que hoy por hoy es protagonista de una campaña de TNT Sports para prevenir el cáncer de próstata.

“Los clásicos son partido aparte, juegos muy pasionales, de momento. Muchas veces no importa como vienen los equipos. Los clásicos son muy distintos, del momento, del día”, remarcó quien hoy cumplió 38 años, contexto que lo encuentra como parte de Coquimbo Unido, aunque ya proyectando el retiro.

“Veo cerca la meta. No he tenido la oportunidad de jugar mucho este año, pero me encantaría ver la posibilidad de jugar un año más o ir viendo otras cosas. No me cierro a no seguir jugando el próximo año. Si no me tocara seguir jugando, me iría con la sensación de que dejé todo”, planteó Gonzalo Jara, quien reconoció sus diferencias con el DT “pirata”, Fernando Díaz.

“Diferencias de jugador grande con entrenador grande, pero respeto sus formas de jugar y su trato. He conversado con él siempre desde el respeto, nunca he dejado de entrenar ni lo que me compete como jugador. Soy agradecido de Coquimbo. Es un ejemplo de club”, señaló el defensa nacional.

Retomando el Superclásico, remarcó los problemas con los cuales los azules llegan al duelo del sábado. “La U siempre va con una presión extra de tener que ganar el clásico, no ha podido tener buenos resultados. La presión existe, pero cuesta que cada cuerpo técnico que llega tenga que llevarse la responsabilidad por no ganar en años anteriores”, dijo un Gonzalo Jara que reconoció uno de las deudas que tiene en su carrera.

“Tuve la oportunidad de ir dos veces a Boca Juniors, pero había llegado a la U hace poco y es donde quería estar. Familiarmente, no hay un reproche, pero siempre me dicen que debería haber ido allá. Me tomó con 32, 33 años, había firmado recién en la U. Valió la pena esa decisión, pude salir campeón”, insistió.

Gonzalo Jara y el momento de La Roja

Durante la charla con Los Tenores, el defensa de 38 años se mostró confiado del futuro de la selección chilena a días del comienzo de las clasificatorias al Mundial 2026.

“La selección tiene de dónde tomarse. La cantidad de jugadores que no tiene en el extranjero igual le pesa en cuanto a la competitividad contra los que están en las mejores ligas. Ahora, para mi hoy hay muy buenos centrales, con más variedad que la que tuvimos cuando nos tocó jugar. Hay un abanico de centrales de muy buena calidad, aunque no lleguen con la continuidad que al entrenador le gustaría”, remarcó, aunque pidiendo mesura de cara al debut contra Uruguay.

“Es complicado, esperemos que nuestros jugadores lleguen en un buen momento. En Clasificatorias, aunque el entrenador tenga su lista de jugadores, hay algunos, como Alexis o Bravo, que siempre han rendido y de los cuales no hay duda que deberían estar“, advirtió al cierre.