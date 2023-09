Rodrigo Piñeiro apunta contra el arbitraje chileno tras empate ante la UC: “Pasan cosas raras que nos perjudican”

Rodrigo Piñeiro, delantero de Unión Española, manifestó su molestia y desconfianza por el arbitraje chileno tras el empate de este jueves ante Universidad Católica, partido en donde los “Hispanos” sufrieron la expulsión del arquero Sebastián Pérez a los 33 minutos del primer tiempo.

“Nos vamos con un sabor amargo, pasan cosas raras que nos perjudican. No se puede hablar de los árbitros, pero pasan cosas raras. Nosotros nos jugamos la vida por estar en copas internacionales y pasan estas cosas. Espero que estas cosas no pasen en el próximo partido”, señaló el atacante uruguayo en diálogo con la señal oficial.

Luego, en zona mixta, el charrúa cuestionó que el juez Manuel Vergara haya expulsado a Sebastián Pérez. “Se dijo que Pérez había insultado al árbitro, pero la verdad es que nosotros estábamos ahí y nunca lo insultó. Creo que lo echó por hacer tiempo, tiempo de no sé de dónde. Es injusto, nos vamos con un sabor amargo, tampoco podemos entrar en el juego de los árbitros”, indicó en declaraciones reproducidas por el medio Independencia Hispana.

Por último, Rodrigo Piñeiro se refirió a los graves incidentes que protagonizaron los barristas de Unión Española durante el encuentro. “La idea mía era calmar a los hinchas, a la mayoría los conozco, hablo mucho con ellos. Quise calmarlos para que no pasara nada y para que no corra una suspensión contra nosotros, porque necesitamos a los hinchas de nuestro lado. Espero que no pasen más estas cosas, por las familias y la gente mayor que va al estadio”, concluyó.

Así fue la expulsión de Sebastián Pérez ante la UC