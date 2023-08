Unión Española prohibe ingreso de hinchas de la UC para el duelo del jueves: “No nos vamos a exponer a sanciones”

Los incidentes protagonizados por la hinchada de la UC el pasado fin de semana ante Ñublense tendrá repercusiones para su siguiente duelo del Campeonato Nacional 2023, ante Unión Española este jueves.

En diálogo con Los Tenores de la Tarde, el gerente general de los hispanos, Cristián Rodríguez, ratificó que sólo fanáticos de su equipo podrán ingresar al estadio Santa Laura.

“No vamos a aceptar hinchas de la UC. Necesitamos que nuestros hinchas vayan en tranquilidad y no se desnaturalice el espectáculo. Si llegan a haber incidentes, nosotros recibiríamos sanciones como club organizador. No nos vamos a exponer a sanciones por cosas que no haríamos. El aforo se reduce a un 50%. El público de Unión es tranquilo. Hay poca evidencia que nosotros estemos en la primera plana por actos de indisciplina”, remarcó el personero de Unión Española, que planteó una teoría en torno a problemas como los que protagonizó la UC días atrás.

“Hay muchas cosas que tienen que analizarse, hay limitantes en la forma de controlar a los asistentes y muchas veces ocupan a los niños para introducir elementos de animación. La última teoría es que hay cierta concertación entre los proveedores de alimentos y las barras para acumular este tipo de elementos. Es más un tema de inteligencia policial”, insistió Cristián Rodríguez.

La defensa a Santa Laura

En la charla con Los Tenores de la Tarde, el gerente general de Unión Española se mantuvo firme ante las críticas al irregular estado del césped que albergará el Superclásico este sábado.

“En los últimos 20 días se habrán disputado 8 partidos. El hecho de que Santa Laura preste el servicio que está prestando debería ser valorado de manera equivalente a una crítica repetitiva que ya aburre. En una situación excepcional que estamos pasando, la tasa de medición también debe ser excepcional. La cancha presta un servicio, hay gente que se rompe el lomo semana a semana recuperándola. Hemos insistido en que no nos programen días seguidos y eso era lo original para esta fecha. ¿Qué espacio de recuperabilidad (sic) tiene la cancha con es período de tiempo?”, planteó, a la vez de mostrar su optimismo ante la sesión del Tribunal de Disciplina en que Ronald Fuentes se defenderá de la acusación del presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

“Tuvimos reunión el pasado martes con la Comisión Arbitral. Ronald se va a defender con los elementos objetivos que se pueden poner a disposición. Siempre hemos tenido la postura de dialogar con los árbitros. Si hay actitud positiva de ambas partes, debería haber un resultado positivo para ambos”, concluyó Cristián Rodríguez.