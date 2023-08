Roberto Tobar denunciará a Ronald Fuentes por sus críticas al arbitraje: “Sus declaraciones fueron desafortunadas e irrespetuosas”

El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, conversó este lunes con Los Tenores ante los problemas y debates instalados respecto al desarrollo del arbitraje en el fútbol nacional, poniendo foco en el offside que le impidió a Unión Española igualar con Magallanes.

“Estoy de acuerdo con las apreciaciones que muchos pueden dar. El fuera de juego es milimétrico, pero tenemos que regirnos por lo que nos instruye FIFA a nivel tecnológico. El VAR traza las líneas y a través del software debe poner la línea sobre la circunferencia del balón cuando sobrepasa al penúltimo jugador y determinó el fuera de juego. No podemos poner las líneas chuecas, es lo que te arroja el sistema”, aseguró el ex juez FIFA, que defendió la rápida reacción en Quilin 5635 y fustigó la reacción en el club hispano.

“Hicimos llegar las imágenes que tenía la cabina del VAR. Lamentablemente las declaraciones tras el partido de Ronald Fuentes fueron bastante fuertes, desafortunadas e irrespetuosas. Lo más probable es que lo denunciemos al Tribunal de Disciplina (…) Conozco a Ronald Fuentes, sé lo profesional que es y las declaraciones que dio me sorprendieron de sobremanera”, apuntó Roberto Tobar, quien también afrontó las críticas de Jorge Segovia, dueño de Unión Española.

“Sería provechoso que presenten los antecedentes y aclarar este tipo de comentarios, que no nos hacen nada de bien. Me encantaría transparentar todas estas acciones ante la justicia y sacar algo en limpio”, remarcó.

Roberto Tobar y otras polémicas del arbitraje

Durante el diálogo con Los Tenores, apuntó que se debió cobrar penal para la UC ante el Audax Italiano. “La de Zampedri es una situación imprudente del defensor, no se juzga su intencionalidad. El jugador del Audax hace un cambio de carril, si hubiera seguido corriendo normalmente habría sido sólo un choque. El reglamento no mide intencionalidad y el hecho a sancionar era la zancadilla con la rodilla”, planteó, junto con defender que no se sancionara pena máxima para Curicó Unido en su juego contra Deportes Copiapó.

“Nunca existe un pisotón ni dobla la articulación, es una situación de fútbol normal y no existió infracción. No había penal. El VAR, en su criterio, determinó que había infracción, pero al revisarla no observamos un contacto para sancionar penal”, enfatizó.

Aprovechó también de comentar, aunque muy por encima, el conflicto en el referato que tiene a Leslie Vásquez marginada del Mundial Femenino 2023. “Es una situación bastante compleja. No me puedo referir demasiado porque hay una apelación en curso. Cuando finalice el proceso, ocuparé todas las instancias para defenderme en la justicia ordinaria”, concluyó en la conversación con Los Tenores.