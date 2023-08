Benjamín Pavard será nuevo compañero de Alexis Sánchez en el Inter de Milán

Alexis Sánchez comenzó este martes sus entrenamientos con el Inter de Milán y ya recibió novedades, pues tendrá un nuevo compañero en las próximas horas: Benjamín Pavard.

El lateral campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 llegó a acuerdo para dejar el Bayern Munich y sumarse al elenco lombardo, según información de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes.

Benjamín Pavard llegará al Inter de Milán tras el pago al elenco bávaro de 30 millones de euros y otros 2 millones más en función de algunos objetivos con el elenco que dirige Simone Inzaghi.

Todo indica que, una vez que se selle el traspaso, el lateral de 27 años viajará este mismo martes a Italia para supera las pruebas médicas que le permitan incorporarse al plantel que integra Alexis Sánchez, siendo la cuarta camiseta de su carrera tras sus pasos por Sttutgart y Bayern Munich en Alemania, además del Lille de Francia.

Benjamin Pavard to Inter, here we go! The green light from Bayern arrives as €30m deal plus €2m add-ons will be sealed today 🚨⚫️🔵 #Inter

Pavard could travel to Milano later today for medical tests and contract signing on Wednesday.

He wanted Inter move and it’s done. pic.twitter.com/Nv9sA41frn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023