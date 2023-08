Esteban Pavez firma su renovación por dos años más en Colo Colo

Aunque ya hace un par de semanas se había hablado del acuerdo entre Esteban Pavez y Colo Colo para extender su contrato, finalmente dicha situación se oficializó recién este sábado.

A través de las redes sociales del cuadro albo, el gerente deportivo del club, Daniel Morón, posó con un sonriente volante albo para ratificar la prolongación del vínculo hasta 2025.

“Esteban Pavez continuará vistiendo la camiseta del más grande por dos temporadas más. Vamos por todo juntos”, expresaron en Colo Colo mediante su cuenta de Twitter.

👏🏼 ¡𝐑𝐄𝐍𝐎𝐕𝐀𝐃𝐎 𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀́𝐍! Esteban Pavez continuará vistiendo la camiseta del 𝐌𝐚́𝐬 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 por dos temporadas más. Vamos por todo juntos 👊🏼⚪️⚫️ pic.twitter.com/wLvD2RPjSe — Colo-Colo (@ColoColo) August 19, 2023

“Muchas veces he dicho que es un sueño lo que estoy viviendo, me hubiese gustado que fuera de otra manera en copas internacionales, pero disfruto el proceso. Me siento como en casa”, anticipaba el capitán de los albos semanas atrás, esperando por la firma que ya llegó este sábado en las oficinas del estadio Monumental.