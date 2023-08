Esteban Pavez renueva por dos años en Colo Colo y alaba a Jordhy Thompson: “Es el jugador diferente que tenemos”

Apenas transcurrieron pocos minutos tras el triunfo de Colo Colo ante Everton y el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, informó de un acuerdo para renovar el contrato del capitán albo, Esteban Pavez, por dos años.

“Todavía no firmo, pero me dijeron que estaba todo ok, asi que feliz. Contento por eso, pero más allá de eso, contento por el triunfo. Era muy importante ganar. Queremos ser campeones y teníamos que ganar, asi que feliz por eso”, comentó el volante en Sausalito, contento por la opción de seguir en el club.

“Muchas veces he dicho que es un sueño lo que estoy viviendo, me hubiese gustado que fuera de otra manera en copas internacionales, pero disfruto el proceso. Me siento como en casa. Sólo falta la firma”, planteó un orgulloso Esteban Pavez.

El sueño del bicampeonato nacional

En cuanto a la victoria sobre Everton, el jugador de 33 años valoró el haber remontado el marcador en Sausalito. “Fue importante reaccionar en la forma en que lo hicimos, en el momento justo y preciso. En los últimos 15 minutos fueron de Everton, centros de todos lados, pero pudimos ganar y nos vamos muy contentos (…) Sabemos que es un camino difícil. A ratos fue un partido bueno y en otros Everton nos complicó, asi que tenemos que mejorar mucho para ser campeones”, planteó.

De todas formas, puso el foco en dar batalla hasta el final tanto en Primera División como en Copa Chile. “La idea es ganar los dos títulos, tenemos que hacerlo, por las copas internacionales, tenemos una espina muy clavada ahí. Es muy importante seguir así, todavía quedan hartos puntos”, remarcó el capitán de Colo Colo, quien también alabó a Jordhy Thompson.

“Es el jugador diferente que tenemos, es importante para que agarre más confianza de la que ya tiene”, concluyó en Viña del Mar.