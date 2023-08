Ronald Fuentes dispara contra el arbitraje tras polémica ante Magallanes: “No quiero ver fantasmas, pero estoy cerca”

Ronald Fuentes, entrenador de Unión Española, manifestó su descontento tras la derrota por 1-0 ante Magallanes por la fecha 20 del Campeonato Nacional y disparó contra el arbitraje por el polémico gol anulado a los “Hispanos”.

Sobre el final del compromiso, los “Rojos” lograron marcar la paridad al minuto 80 por medio de Vicente Conelli. Sin embargo, y tras la revisión del VAR, el árbitro Diego Flores recibió anular el tanto por una cuestionada posición de adelanto.

Tras la caída, el DT tomó la palabra y expresó su molestia: “Teníamos un gol en contra que fue un error nuestro, pero después no tuvimos la opción de concretar algún gol, a excepción del que hicimos y que fue absolutamente legítimo”.

“Si hay alguien de la Comisión de Árbitros que me llame y me diga que no es un gol válido, voy y le pido disculpas a todo el mundo. Pero no tengo ninguna duda que el gol era absolutamente válido. La línea estaba muy mal posicionada y el guardalinea en mala posición”, agregó.

En esa línea, Ronald Fuentes agregó: “En general, el árbitro no estaba haciendo un mal partido, pero estas jugadas son realmente impresentables. No tengo ningún problema en seguir llorando, porque cuando hay injusticias hay que llorar”.

“En el gol fue impresentable donde estaba el guardalíneas. “No tengo dudas que el VAR lo ayudó, como estaba mal posicionado, pero la línea la tiraron chueca. No quiero ver fantasmas, pero estoy cerca”, sentenció.

Revisa la polémica jugada en el Magallanes-Unión Española