Suspenden partidos del Fútbol Joven por problemas logísticos: “Tenemos 250 partidos por semana, la administración de eso es compleja”

La ANFP sigue sumando cuestionamientos y esta vez el foco está puesto en torno al desarrollo del Fútbol Joven, que tiene un desarrollo con torneos de Apertura, Clausura y una Copa Futuro como intermedio entre ambos semestres.

De hecho, entre las categorías sub 13 y Proyección (hasta 19 años), se postergaron 10 partidos de encuentros correspondientes a la zona norte. En un comienzo, la información apuntaba a la falta de pagos por parte del ente rector del fútbol chileno a proveedores de alojamiento y traslados, costos de los cuales se hace responsable el ente rector del fútbol chileno.

Sin embargo, desde Quilin 5635 entregaron su versión. “Son cinco vuelos que no pudimos tomar esta semana. Siempre viaja junta la sub 17 y la Proyección. Es por un desfase que tuvimos en el inicio de los torneos y se debió reprogramar. Afortunadamente es sólo el 4% de los partidos de esta fecha. No hemos tenido problemas todo este año y esperamos que no vuelva a pasar. Está todo solucionado y estos juegos deberían disputarse en los próximos días”, explicó en diálogo con Los Tenores el Director de Desarrollo Técnico de la ANFP, Jorge Guerrero.

Al respecto, abordó inconvenientes más ligados a la gestión por sobre eventuales líos económicos de la ANFP. “Entregamos órdenes de servicio y los clubes son los que contratan, siendo los proveedores los que pagan la subvención correspondiente. Hay miles de factores que generan problemas, estamos en una marcha blanca del sistema nuevo. Ha habido retrasos y no hemos tenido problemas mayores. Tiene que ver con los flujos y también que pasamos a tener 250 partidos por semana, por lo que la administración de eso es compleja”, puntualizó, a la vez de no aludir en demasía a conflictos con proveedores en torno al Fútbol Joven.

“Desconozco el caso de cada uno, eso lo ve el área de finanzas. Hay veces que los proveedores nos contactan y ayudamos para que se regularice eso. Hay muchas cadenas de hoteles que no trabajan con el sistema desde siempre, por el pago a varios días” remarcó Jorge Guerrero, junto con destacar el nivel de inversión.

“Aumentamos el presupuesto a 4.800 millones de pesos, somos uno de los países que más invierte en el fútbol formativo a nivel mundial (…) Somos sin duda el país en Sudamérica que más partidos juega a nivel formativo con financiamiento de la Federación de Fútbol”, insistió el Director de Desarrollo Técnico de la ANFP en la conversación con Los Tenores ante este nuevo problema que afecta al balompié nacional.