Enzo Roco explica su arribo a Arabia Saudita y remarca que “competir contra Cristiano Ronaldo no puede pasar inadvertido para mí”

Enzo Roco, reciente refuerzo refuerzo del Al Tai de Arabia Saudita, explicó sus razones para dejar el fútbol europeo y llegar a la liga árabe, destino que han elegido varias estrellas del fútbol mundial durante este mercado de fichajes.

“Hubo interés de equipos de otros países, pero lo de Arabia tuvo la diferencia en mostrar mucho más interés en contar conmigo y brindarme todas las facilidades que en otros clubes no encontré. El venir aquí también me dará una estabilidad económica para mi familia de cara al futuro de nuestras vidas tras el fútbol”, señaló el zaguero chileno en diálogo con AS Chile.

En el torneo saudí, Roco enfrentará a un montón de figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino, Riyad Mahrez y Sadio Mané, entre otros. Al respecto, el ex Universidad Católica reconoció que “fue un aliciente extra para tomar esta oportunidad. En muchos mercados anteriores había tenido la posibilidad de venir, pero sentía que no era el momento. Ahora sí”.

El defensor nacional también puntualizó en el duelo que tendrá contra “CR7”, quien milita al Al Nassr. “Todos sabemos lo que genera Cristiano. Es una leyenda del fútbol y competir en la misma época contra él no puede pasar inadvertido para mí. Es lindo y motivante, pero sinceramente el objetivo personal no es competir contra él. Mi objetivo siempre será entregarme por completo en el club para conseguir los objetivos que tenemos en común”, remarcó.

Por último, Enzo Roco abordó su salida del Elche, club que defendió en la última temporada europea y con el cual sufrió el descenso a la B de España. “No quisieron contar conmigo para esta nueva temporada. Mentiría si digo que no fue un año difícil, pero más que enfatizar en lo malo, me quedo con el aprendizaje de una temporada donde los objetivos no se cumplieron. Eso me ayudará en lo que me queda de carrera”, concluyó.