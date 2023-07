Le dicen adiós a Europa: Riyad Mahrez y Sadio Mané se suman al éxodo de estrellas a Arabia Saudita

Arabia Saudita no se detiene y sigue sumando a estrellas del primer nivel para su competición. Esta vez fue el turno de Riyad Mahrez y Sadio Mané, quienes decidieron abandonar el fútbol europeo para arribar a la Liga Saudí.

Por su parte, Mahrez decidió poner fin a su ciclo de cinco años como jugador del Manchester City y fue presentado como nuevo refuerzo del Al Ahli, donde firmó contrato por las próximas cuatro temporadas.

Durante su estancia en el Etihad, el delantero argelino disputó 236 partidos y marcó 78 goles, siendo una pieza clave en el plantel de Pep Guardiola. Además, ganó cuatro veces el título de la Premier League, dos Copas de Inglaterra, tres Copas Carabao, dos Community Shield y una Champions League.

Al igual que Mahrez, Sadio Mané le dirá adiós al Bayern Munich a un año de su llegada y se convertirá en el flamante fichaje del Al Nassr, donde compartirá camarín junto a Cristiano Ronaldo.

Según adelantó Fabrizio Romano, experto en el mercado de pases, el club saudí alcanzó un acuerdo con el elenco alemán por el traspaso del atacante senegalés y solo le resta superar los exámenes médicos para ser anunciado oficialmente.

De acuerdo a la prensa alemana, Mané partirá del Bayern Múnich a cambio de 20 millones de euros, 18 menos de lo que le costó ficharlo desde el Liverpool en junio de 2022.

Sadio Mané to Al Nassr, here we go! Deal in place between the two clubs, Bayern have accepted the verbal proposal after advanced talks yesterday 🟡🔵🇸🇦

Paperwork to be checked on player side and then medical will be booked, deal will be done.

Fofana, Brozović, Telles… Mané ⭐️ pic.twitter.com/w0eZqFQxgD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023