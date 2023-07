“En camino”: medios franceses apuntan a la continuidad de Alexis Sánchez en Olympique Marsella

En Francia el debate sigue al rojo vivo respecto de la demora en torno a la eventual renovación o no de Alexis Sánchez por el Olympique Marsella.

Mientras algunos medios galos criticaban al presidente del club, Pablo Longoria, por la lentitud del proceso, otros valoran su gestión, remarcando que, por las señales actuales, el “Niño Maravilla” va “en camino” a firmar un nuevo contrato por el elenco olímpico.

Según Le Phoceen, aunque Alexis Sánchez todavía no responde a la propuesta en la cual se le aumentará el 25% de su salario, la confianza en la directiva está en que continuará jugando la Ligue 1, planteando que “la mejor oferta sobre la mesa parece ser la del Olympique Marsella”.

De hecho, lo remarcan ante el hecho de que el Galatasaray, que habría sondeado al tocopillano, ya ha ido sumando opciones en ofensiva, como Wilfred Zaha. Todo además de variantes en el cuadro galo que le permitirían al chileno mantener un proyecto ambicioso, considerando los fichajes de Pierre-Emerick Aubameyang e Ismaila Sarr, además de la chance de sumar a Iliman Ndiaye.

En paralelo, el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, desestimó rumores que habrían ligado al delantero nacional al Nottingham Forest de Inglaterra.

Fenerbahçe and Olympique Marseille remain in contact over Cengiz Ünder deal. OM, open to selling Cengiz but for important proposal. 🟡🔵🇹🇷

🇨🇱 Told rumours of Alexis Sanchez joining Nottingham Forest are wide of mark. No talks ongoing. pic.twitter.com/PDfFDMv1tO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023