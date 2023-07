El hecho de que Alexis Sánchez no haya firmado su continuidad en el Olympique de Marsella tiene a parte de la prensa francesa tomándose la cabeza.

Muchos no dan crédito que aún el chileno no haya sellado su continuidad en el cuadro galo, concretamente por la gran temporada que tuvo en el equipo.

Es el caso del editor del medio RMC Sports, Daniel Riolo, que se lanzó con todo contra el presidente del Marsella, Pablo Longoria.

“Este expediente de Sánchez dice lo que ha sido OM durante unos años y lo que ha estado haciendo Pablo Longoria”, comenzó diciendo.

En esa línea, agregó que “no creo que sea Sánchez el que está holgazaneando, creo que es OM el que no le puede dar lo que quiere. No quieren pasar por el club que no puede permitirse a Alexis Sánchez“.

Finalmente, Riolo sentenció: “No estoy seguro de que el club pueda mantenerlo en los términos de este año y dado que ha sido bueno y es probablemente uno de los mejores jugadores de OM de los últimos diez años, a menos que nadie le ofrezca nada, lo que parece poco probable, no veo cómo lo van a mantener”.