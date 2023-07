“Voy a validar el gol”: la secuencia del VAR en que Cristian Garay no acató advertencia por errores en el penal de Everton

Este lunes, junto con el castigo expuesto al juez Cristian Garay tras las polémicas que protagonizó en la victoria de Everton sobre Unión Española, la ANFP liberó las secuencias del VAR que culpabilizan al árbitro y que lo tendrán un mes al margen de la actividad.

En la primera secuencia, se aprecia cuando el réferi sanciona el penal favorable a los ruleteros. “Lo sujeta arriba, no toca el balón en un ataque prometedor con disputa”, expresó, cuestión que contrastó con la visión del VAR que lideró Nicolás Gamboa.

“No veo que el jugador haga una sujeción ni contacto abajo. No creo que ese toque abajo le provoque la caída”, discreparon desde la cabina, pero pese a la reiteración de la secuencia, Cristian Garay igualmente sancionó el penal. “Me parece que es una disputa, el jugador lo va sujetando y no lo deja patear. Voy a mantener mi decisión”, explicó.

El doble toque de Juan Cuevas

Desde el VAR concluyeron también que el jugador de Everton le pegó con los dos pies. “Le pega con el pie de apoyo, con las dos al mismo tiempo. Lo voy a llamar para que él la vea”, remarcó Nicolás Gamboa, llamando al árbitro para que anulara la secuencia.

Sin embargo, Cristian Garay se enfocó en que no hubiera invasión ni fuera de juego ante el rebote capturado por Leandro Pastrán. Al momento que se enfatizó la infracción de Juan Cuevas, buscó apreciar desde diversos ángulos la secuencia, pero no tuvo acuerdo nuevamente. “Voy a validar el gol”, concluyó, en un error refrendado por el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar.

“El árbitro no logra observar el doble toque que existe en la ejecución del penal. El VAR le muestra las evidencias, lo que no es apreciado por el árbitro. Él debió haber otorgado un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor”, explicó el exjuez FIFA.