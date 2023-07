Ricardo Lunari respalda el interinato de Rodrigo Valenzuela en la UC: “Ojalá se le de la continuidad”

En conversación con ADN Deportes, el exvolante de la UC, Ricardo Lunari, analizó el presente del cuadro cruzado tras la salida de Ariel Holan de la banca tras una irregular temporada.

“Lamentablemente no se encontraba el camino y siempre el fusible termina siendo el entrenador. Se van sumando cosas, se lesionaron muchos jugadores que eran a lo mejor importantes y los refuerzos quizás no llegaron en la medida que el entrenador lo solicitó o quería y los resultados no acompañaron. Todo junto hace que la presión ya era bastante fuerte y eso empieza a redundar en malos resultados y también la paciencia de la gente y de los directivos llega a un límite”, apuntó, junto con descartar que la ausencia de San Carlos de Apoquindo sea un factor de análisis para el momento del equipo.

“Un plantel como el de Católica tiene que sobreponerse a esas cosas. A nosotros nos tocó jugar durante muchos años los clásicos en el Nacional y bueno tenemos que jugar ahí en los partidos importantes. Si uno quiere lograr grandes cosas hay que superar todos esos obstáculos. Ya era una cuestión de tiempo, se veía que el equipo no encontraba la vuelta, no encontraba la forma de poder obtener buenos resultados”, sostuvo Ricardo Lunari.

Respalda a Rodrigo Valenzuela

Al momento de afrontar el interinato del exlateral, quien fue campeón con la UC en 1997 defendió su designación por parte de Cruzados. “Me gustaría que mientras se consiga el entrenador definitivo se le siga dando por oportunidad a chicos como Rodrigo Valenzuela o el Moto Romero, gente que ya estuvo, lo hizo bien y lo va a hacer sin ningún tipo de interés, simplemente para para colaborar con el club”, apuntó.

“Ojalá se le dé la continuidad nuevamente. Es un un jugador que vistió la camiseta que tiene una ligazón afectiva con el club, seguramente le va a ir bien porque seguramente los jugadores lo van a apoyar“, insistió Ricardo Lunari, apuntando a que la directiva del club debe buscar a alguien más ligado al club.

“Yo creo que hay que optar por gente que tenga algún tipo de ligazón con el club. La salida de Holan le va a traer un montón de de dificultades económicas. Cuando un técnico tiene alguna ligazón con el club o lazo afectivo, todas estas cuestiones son mucho más fáciles, pero cuando se contratan gente que viene solamente por el tema quizás económico después la salida trae más problemas“, concluyó en el diálogo con ADN Deportes.