Es un hecho: Cruzados decidió terminar el contrato de Ariel Holan como DT de la UC

El ciclo de Ariel Holan al mando de la Universidad Católica tenía sus horas contadas. Tras la dura caída a manos de Curicó Unido el pasado domingo en La Granja, la paciencia de la dirigencia “cruzada” se colmó.

Según información de ADN Deportes, el adiestrador argentino dejará su puesto tras sostener una reunión de urgencia este lunes en San Carlos de Apoquindo.

Ariel Holan llegó hasta la comuna de Las Condes para reunirse con Juan Tagle, presidente de Cruzados, José María Buljubasich, director deportivo de los precordilleranos, y otros dirigentes, para definir su futuro.

Tras retirarse del recinto deportivo, la dirigencia del último tetracampeón nacional decidió terminar el contrato laboral del transandino, por lo que sería Rodrigo Valenzuela quien tome las riendas del equipo de manera interina.

Concretada la salida, Ariel Holan dejará a la UC tras un segundo paso para el olvido: dirigió 47 partidos, de los cuales ganó 20, empató 12 y perdió 15.

“No estábamos dando una demostración de fútbol, pero no era para caer como lo hicimos. Las cosas que no funcionaron las analizaré con el cuerpo técnico”, sostuvo el entrenador, que apenas ha sumado dos triunfos en los últimos 10 partidos oficiales con los cruzados.